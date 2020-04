Coronavirus : la situation en France ce lundi 6 avril

Par My B., Caroline J. · Photos par My B. · Publié le 6 avril 2020 à 09h13 · Mis à jour le 6 avril 2020 à 09h33

La France, confinée depuis quelques jours, poursuit ses mesures pour enrayer l'épidémie. Un confinement certainement amené à se poursuivre pendant plusieurs semaines. On fait le point sur la situation, les mesures prises et les derniers chiffres connus en France. Ce dimanche 5 avril, on comptait 357 décès en 24h et 6.978 personnes en réanimation, soit 140 de plus que la veille. Les autorités et les soignants appellent à ne pas se relâcher pour le pas voir l'épidémie repartir à la hausse.

En France, selon le dernier bilan communiqué par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19, on recense 70.478 cas de personnes infectées et 8.078 morts au total (5.889 décès en hôpital et 2189 dans les centres médico-sociaux comme les Ehpad). On compte ce dimanche 5 avril, 357 décès en hôpital supplémentaires en 24 heures.

On comptabilise 6.978 personnes en soins intensifs en réanimation. Le nombre de cas graves passé en réanimation ce jour est de 390 personnes soit 140 de plus en 24h en tenant compte des départs, un chiffre à suivre pour rendre compte réellement de l'évolution de la pandémie. 35% ont moins de 60 ans, 60% ont entre 60 et 80 ans et 105 personnes ont moins de 30 ans. On recense actuellement 28.891 personnes hospitalisées.

C'est actuellement l'Ile-de-France qui recense le plus de personnes hospitalisées (11474) et le plus de décès (2107) suivi par le Grand Est avec 4739 personnes hospitalisées et 1471 décès. Parmi les régions de France les plus touchés par la pandémie COVID-19, on compte l'Auvergne avec 2983 personnes hospitalisées et 508 décès, la Provence-Alpes Côte d'Azur avec 1722 personnes hospitalisées et 195 décès, les Hauts de France avec 2119 personnes hospitalisées et 520 décès, la Bourgogne avec 1120 personnes hospitalisées et 341 décès, et enfin l'Occitanie avec 1024 hospitalisations et 158 décès.

Ce lundi 6 avril, le virus Covid-19 touche 1.275.542 cas confirmés et a fait au total 69.498 morts dans le monde.

L'attestation dérogatoire via smartphone est désormais valide pour tout déplacement obligatoire.

Afin de lutter contre la propagation du coronavirus, la course aux traitements se poursuit en France. Le 7 avril 2020, le pays démarrera un essai clinique consistant à transfuser du plasma sanguin de patients guéris du Covid-19 vers des malades souffrant du coronavirus.

Les autorités recommandent désormais le port de masque pour tout le monde, de préférence maison pour laisser les masques FFP2 et chirurgicaux au personnel soignant. Découvrez des tutos pour les confectionner.

Jean-Michel Blanquer a répondu en direct ce samedi à un certain nombre de questions que se posent les parents et enseignants. Retrouvez les réponses données par le ministre de l'Education.

Olivier Véran, ministre de la Santé, s'est exprimé ce samedi en compagnie de Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat, sur la situation des handicapés. Prise en charge, mesures, adaptation des soins et aides aux proches de personnes handicapés ont été les sujets soulevés lors de cet allocution.

Ce vendredi 3 avril, le préfet de Police Didier Lallement s'est excusé publiquement après ses propos polémiques sur les personnes en réanimation, coupables selon lui de ne pas avoir "respecté le confinement". Le fonctionnaire a dit "regretter" ses paroles, tout en précisant qu'il "continuerait sa mission". Ce vendredi, 426.430 contrôles ont été réalisés.

Le Ministre de l'Éducation Nationale, Jean-Michel Blanquer, s'est exprimé ce vendredi 3 avril 2020 à la télévision lors d'une conférence de presse numérique. Une allocution qui apporte des précisions sur le déroulé du bac et du brevet des collèges qui passent tous les deux en contrôle continu. Découvrez les modalités.

Emmanuel Macron a diffusé ce jeudi 2 avril 2020 une vidéo adressée au autistes dans laquelle il annonce un a diffusé ce jeudi 2 avril 2020 une vidéo adressée audans laquelle il annonce un aménagement du confinement ainsi qu'une nouvelle attestation de déplacement pour ces personnes qui ont besoin de repères.

Un couvre-feu est instauré en Guadeloupe et en Martinique de 20h à 5h depuis ce mercredi 1er avril.

Quand et comment se déroulera le déconfinement en France ? C’est la question que tout le monde se pose alors que le confinement doit se prolonger, au moins, jusqu’au 15 avril 2020. Auditionné lors d’une mission d’information de l'Assemblée nationale, le Premier Ministre Edouard Philippe a confié que la fin du confinement ne se fera probablement pas "en une fois, partout et pour tout le monde". ? C’est la question que tout le monde se pose alors que le confinement doit se prolonger, au moins, jusqu’au 15 avril 2020. Auditionné lors d’une mission d’information de l'Assemblée nationale, le Premier Ministre Edouard Philippe a confié que la fin du confinement ne se fera probablement pas "en une fois, partout et pour tout le monde".

Le Premier ministre, Edouard Philippe, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, ont répondu aux questions d’une quarantaine de députés autour de la gestion de la crise sanitaire qui touche la France depuis plusieurs semaines.

Olivier Véran a aussi annoncé que les tests rapides, qui permettent d’avoir un rendu de résultats en quelques minutes, viendront s’ajouter aux tests PCR dans les semaines à venir.

Alors que les vacances de printemps sont censées débuter le 4 avril 2020 pour les écoliers de la zone C, le Ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a appelé les français à respecter les mesures du confinement mises en place depuis le 17 mars dernier, et à rester chez eux pendant cette période.

Gérald Darmanin a annoncé un report de la déclaration d'impôts, qui se fera à partir du 20 avril avec suspension des contrôles fiscaux dans les secteurs les plus touchés par la crise de coronavirus.

Emmanuel Macron s'est exprimé mardi à l'issu de sa visite à l'usine de masque de la PME Kolmi-Hopen en périphérie d'Angers dans le Maine-et-Loire. Il fait le point sur la production de masque et déclare "Nous aurons la capacité de produire en France d'ici fin avril 15 millions de masques par semaine". "Je veux que d'ici la fin de l'année nous ayons obtenu cette indépendance pleine et entière", a-t-il ajouté. Il annonce la production de 10.000 respirateurs d'ici mi-mai et une dotation de 4 milliards d'euros à Santé Publique France pour financer les commandes en médicaments, respirateurs et masques. Le chef de l'état fait part de son souhait de "rebâtir notre souveraineté nationale et européenne", en produisant "davantage en France".

Alors que le ministre de la Santé Olivier Véran annonçait la multiplication des tests PCR dans les semaines à venir, avec un objectif de 50 000 d’ici fin avril, tous les regards sont tournés vers les tests sérologiques qui permettent de connaître, en vu d’un déconfinement, les personnes immunisées contre le coronavirus. Un premier test, ultra rapide, vient d'être validé cliniquement en Bretagne.

Suite à la période de confinement mise en place par le gouvernement dans le pays et un trafic fortement réduit, la SNCF annonce un remboursement des abonnements d’avril.

Un quart des marchés alimentaires de France, couverts ou de plein air, vont rouvrir cette semaine en respectant des protocoles sanitaires stricts face à l’épidémie de Covid-19, ont annoncé ce lundi la Fédération des marchés de France et le.

Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education, a annoncé le maintien des vacances scolaires de printemps comme d'été sans travail supplémentaire durant les vacances mais du soutien pour les volontaires. Côté bac, celui-ci indique sur Europe 1 qu'une "dose de contrôle continu" serait introduite et qu'il n'excluait pas l'idée d'un bac 100% en contrôle continu. Le Ministre estime qu'avec les confinement, les enseignants ont perdu 5 à 8% de leurs élèves par manque d'accès à un ordinateur ou à internet. Le Ministre annonce un accord avec La Poste pour garder le lien entre les professeurs et les étudiants.

Muriel Pénicaud, ministre du Travail, annonce ce jeudi 2 avril, que plus de 4 millions de salariés étaient désormais au chômage partiel, soit 400.000 entreprises en France.

Patrick Devedjian, président des Hauts-de-Seine et ancien ministre, est la première personnalité politique française à décéder du Covid-19 dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars 2020.

Le Premier Ministre Edouard Philippe avec le Ministre de la santé, Olivier Véran ont fait le point sur les stratégies en toute transparence ce samedi 28 mars 2020 pour répondre aux "questions que les Français se posent légitimement" et pour dévoiler les stratégies adoptées par le gouvernement.

Lors d'une allocution exceptionnelle ce vendredi 27 mars, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé le renouvellement du confinement en France qui se poursuit de deux semaines à compter de mardi, soit jusqu'au mercredi 15 avril minimum avec la poursuite des mesures actuelles. Malgré les recommandations du Conseil Scientifique qui recommande un confinement pour encore 6 semaines, le gouvernement souhaite voir l'évolution de la pandémie en France avant de statuer pour une poursuite.

Lors d'une allocution du Président mercredi soir, Emmanuel Macron annonce la majoration des heures sup, un plan massif d'investissement et de revalorisation pour les soignants et une prime exceptionnelle pour l'ensemble des personnels soignants et des fonctionnaires mobilisés. Il fait également intervenir davantage l'armée avec le plan Résilience.

Mercredi 25 mars, 25 ordonnances ont été prises par le Conseil des Ministres concernant le soutien aux entreprises, la protection des plus vulnérables, le droit au travail et la justice. Découvrez au fur et à mesure le contenu de ces ordonnances.

Sachez que les informations utiles sont à retrouver sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.