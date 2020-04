Coronavirus : Le Tocilizumab, le nouveau médicament prometteur selon l'AP-HP

Par Manon C. · Publié le 27 avril 2020 à 16h49 · Mis à jour le 27 avril 2020 à 16h53

L'AP-HP vient de dévoiler les premiers résultats d'un essai clinique mené dans 13 centres hospitaliers en France et concernant l'utilisation du Tocilizumab, un médicament habituellement utilisé en rhumatologie, afin de réduire le nombre de patients en réanimation. Les premiers résultats sont prometteurs.

Alors que tous les scientifiques et médecins de France et du monde, cherchent sans relâche un traitement au Coronavirus, l'AP-HP vient de dévoiler les premiers résultats d'un essai clinique mené dans 13 centres hospitaliers en France.

Plusieurs hôpitaux ont en effet développé un traitement prometteur, permettant de réduire l'emballement immunitaire des patients infectés. C'est cet emballement qui serait, en effet, responsable d'un grand nombre d'entrées en soins intensifs.

"Afin d'aider à réguler l'action immunitaire et favoriser la réaction inflammatoire de l'organisme, réponse naturelle à une agression, le système immunitaire fabrique et libère des molécules appelées cytonikes. Pour autant, lorsque le système immunitaire s'emballe, ces molécules sont sécrétées en trop grande quantité et provoquent une réaction hyper-inflammatoire." explique le service de médecine de l'hôpital Foch. "Cet emballement immunitaire peut ensuite être à l'origine de détresses respiratoires, qui nécessite un accès en réanimation."

Pour tenter de contrer cet emballement immunitaire, l'essai clinique mené dans 13 hôpitaux et coordonné par l'AP-HP et l'Inserm, a été réalisé sur 129 patients hospitalisés en raison d'une infection moyenne ou sévère au Coronavirus, "mais ne nécessitant pas de réanimation au moment de l'admission."

Parmi ces patients, 65 ont reçu un traitement habituel accompagné de Tocilizumab, un médicament habituellement utilisé en rhumatologie pour diminuer l'inflammation dans le cas de certaines maladies comme la polyarthrite rhumatoïde; et les 64 autres n'ont bénéficié que du traitement habituel.

L'utilisation du Tocilizumab a permis d'observer chez les malades traités une nette réduction du recours à la ventilation mécanique, en comparaison aux patients qui ne l'avaient pas reçu. En effet, les médecins ont évalué le pourcentage de patients atteints du Coronavirus entrés en réanimation ou décédés. Ce taux "a baissé de façon significative" chez ceux ayant pris du Tocilizumab, s'est réjoui le professeur Olivier Hermine, hématologue à l'hôpital Necker et coordinateur de cet essai appelé Corimuno-19.

Des résultats très encourageants, surtout que le traitement au Tocilizumab provoque peu d'effets secondaires et est très bien toléré. "Ces résultats devraient être confirmés de manière indépendante par des essais supplémentaires", a précisé l'APHP dans son communiqué publié ce lundi 27 avril.