Fête du Sport 2018 : activités sportives et ludiques à la Maison de la Radio

Escrime, E-sport, Hip Hop, Karaté, cours de crossfit et de fitness, randonnée pédestre, boom pour les enfants... Que d'activités sportives à la Maison de la Radio à l'occasion de la Fête du Sport, le 23 septembre 2018.

A l'occasion de la Fête du Sport le 23 septembre 2018, la Maison de la Radio se transforme en terrain de sport géant, à partir de 9h du matin. C'est la 4e année consécutive que Radio France invite petits et grands à participer à un maximum d'activités sportives.

En tout, 13 activités sportives et ludiques totalement gratuites sont organisées : Athlétisme, Badminton, Boxe & FitBoxing, Danse les Yeux fermés, Escrime, E-sport, Hip Hop, Karaté, Rameurs connectés, Randonnée et Tennis de table. A noter que la majorité de ces activités est accessible aux personnes en situation de handicap.

A côté de ces activités gratuites, les sportifs pourront participer à des events payants dans les lieux emblématiques de la Maison de la Radio et l'intégralité des fonds récoltés sera reversée à l’ONG PLAY International pour financer ses programmes d’éducation par le sport et promouvoir les bienfaits d’un mode de vie actif.

La course Vertigo permettra ainsi aux courageux de gravir les 365 marches de la Maison de la Radio pour rejoindre le 22e et dernier étage de la Tour centrale et ainsi découvrir une vue panoramique sur Paris. Pour info, chaque coureur souhaitant participer doit faire financer son dossard (50€) et collecter ainsi un maximum de dons.

Des cours de crossfit prendront place au studio 104 et des cours de fitness sur la terrasse panoramique; tous deux animés par Lucile Woodward Crossfit. A 9h, les amateurs de yoga pourront participer à une séance de yoga hip hop. Attention, les inscriptions sont obligatoires !

Enfin, grandes nouveautés cette année, la Maison de la Radio organise une boom gratuite pour les enfants dans le studio 104 et une randonnée pédestre de 7.5km, gratuite elle-aussi, qui partira du Palais des Sports à 9h30.

Dépensez-vous bien !

Manon C.

Dernière modification le 14 septembre 2018