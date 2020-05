Coronavirus : les symptômes désormais connus et comment se dépister

Par Manon C., My B. · Publié le 13 mai 2020 à 16h50 · Mis à jour le 13 mai 2020 à 16h54

Diarrhée, toux, fièvre, courbatures mais aussi perte de l'odorat, fibrose pulmonaire et problèmes cardiaques, on fait le tour des symptômes connus du covid 19 et des moyens pour se faire dépister.

Nombreux sont ceux qui se posent encore, à juste titre, des questions concernant les symptômes du Coronavirus. Alors, si vous pensez avoir les symptômes du Coronavirus ou bien que vous avez des doutes sur votre état de santé et sur les procédures à suivre en cas de contamination, retrouvez ci-dessous nos articles concernant les symptômes du Coronavirus, connus jusqu'à présent, et sur la marche à suivre en cas de gros doute.

Dans un premier temps, le Ministère de la Santé a dévoilé une liste de symptômes les plus courants :

La toux

La fièvre

La diarrhée

Maux de ventre

La fatigue générale

Les courbatures

La congestion nasale

Les difficultés à respirer

Le nez qui coule

les maux de gorge

Mais au fur et à mesure que la recherche avance, on découvre de nouveaux symptômes caractéristiques. On apprend ainsi que d'après une étude à l'hôpital Foch, la perte de l'odorat est un symptôme important qui doit alerter. Les dernières analyses dévoilent que le covid 19 affaiblit le muscle et perturbe le rythme cardiaque. Il peut également s'attaquer aux reins et génère aussi des caillots sanguins, des embolies pulmonaires et des lésions cérébrales.

Ce nouveau coronavirus qui s'apparentait au départ à une grippe, se dévoile bien plus complexe avec un éventail de symptômes qui s'allonge qui dans les cas les plus compliqué, provoque des tempêtes de cytokyne, un emballement du système immunitaire aux conséquences dramatiques.

Depuis plusieurs semaines, un lien est fait par les médecins entre l'infection au Coronavirus et la maladie de Kawasaki chez les enfants, provoquant chez eux des défaillances cardiaques. Ce12 mai, la direction générale de la Santé a annoncé avoir recensé 125 cas de maladie de Kawasaki en France, les semaines passées.

Les derniers articles articles sur les symptômes et le dépistage :

Coronavirus : des symptômes neurologiques ?

Le coronavirus peut-il avoir des effets sur le cerveau ? Selon certains médecins, plusieurs de leurs patients, testés positifs au Covid-19, ont indiqué ressentir certains symptômes comme par exemple une perte de repères et des signes de confusion. Mais les scientifiques se veulent encore prudents concernant d’éventuels effets sur le système nerveux.

Coronavirus : 125 enfants atteints de la maladie de Kawasaki, ces dernières semaines

Depuis plusieurs semaines, un lien est fait par les médecins entre l'infection au Coronavirus et la maladie de Kawasaki chez les enfants, provoquant chez eux des défaillances cardiaques. Mardi 12 mai, la direction générale de la Santé a annoncé avoir recensé 125 cas de maladie de Kawasaki en France, les semaines passées.

Coronavirus : les symptômes de la maladie de Kawasaki

Le coronavirus provoquerait la maladie de Kawasaki chez les enfants. Cette nouvelle inquiète d'autant les parents que les enfants sont invités à reprendre l'école et ne supportent pas les masques, pour la plupart d'entre eux. Quels sont les symptômes de la maladie et quand consulter ? On vous répond.

La perte de l'odorat est bien un symptôme important du Coronavirus, d'après une étude

Une étude menée sur 1420 patients dans 18 hôpitaux européens confirme que la perte de l'odorat est bel et bien un symptôme important de l'infection au Coronavirus.

Coronavirus : Les symptômes chez les jeunes et les personnes âgées qui doivent alerter

L'épidémie de Coronavirus sévit en France depuis le mois de janvier 2020 et si vous avez des doutes sur les symptômes de cette maladie qui frappe actuellement le pays, la rédaction fait le point sur ceux-ci, et sur la marche à suivre en cas de contamination.

Engelures, rougeurs, urticaire... des symptômes cutanés du Covid-19 selon les dermatologues

Engelures, rougeurs ou encore éruption d'urticaire... le Syndicat national des dermatologues-vénéréologues a annoncé que certaines manifestations cutanées pouvaient être des symptômes du Covid-19.

Coronavirus : des symptômes neurologiques ?

Le coronavirus peut-il avoir des effets sur le cerveau ? Selon certains médecins, plusieurs de leurs patients, testés positifs au Covid-19, ont indiqué ressentir certains symptômes comme par exemple une perte de repères et des signes de confusion. Mais les scientifiques se veulent encore prudents concernant d’éventuels effets sur le système nerveux.

Coronavirus : les caillots de sang, nouveau symptôme du COVID-19 ?

Des caillots de sang chez les malades du coronavirus ? Voici la découverte angoissante de médecins américains qui ont constaté plusieurs cas de patients touchés par des caillots dans les vaisseaux sanguins, conduisant à des crises cardiaques, des AVC et des phlébites.

En cas de doute, il est préférable de ne pas vous rendre directement chez votre médecin traitant et de préférer plutôt la télé-consultation afin de limiter les contacts avec l'extérieur. Une personne atteinte du Coronavirus guérie habituellement avec quelques jours de repos, mais en cas de détresse respiratoire ou de symptômes qui s'aggravent, composez le 15.

Pour vous auto-dépister, on vous rappelle qu'un site a été lancé par le docteur Fabrice Denis, oncologue au centre Jean Bernard au Mans, pour évaluer vos symptômes. Rapide et simple, il ne faut pas plus de 3 minutes pour répondre à une vingtaine de questions concernant notamment vos antécédents médicaux (problèmes cardiaques ou rénaux, diabète...) et vos symptômes ressentis (toux, fièvre...).

Un questionnaire en ligne a également été mis en place par le gouvernement, pour dépister un possible cas de Coronavirus, et plus récemment la plateforme téléphonique AlloCovid, imaginée par les chercheurs de l'Inserm, a été lancée. Accessible au 0 806 800 540, la plateforme vous permet de parler avec un robot qui vous questionne sur vos symptômes et vous propose des solutions (appeler le 15, contacter votre médecin traitant ou rester chez vous).

Si vous souhaitez tout de même vous faire dépister sur place, plusieurs laboratoires en Ile-de-France et à Paris proposent désormais des tests de dépistage du Coronavirus. Ces tests nécessitent, pour la plupart, une ordonnance de votre médecin traitant.

Coronavirus : un site web recense les laboratoires de dépistage au Covid-19 en drive en France

A la recherche d’un drive Covid-19 pour vous faire dépister ? On a la solution ! Depuis le week-end dernier, une nouvelle plateforme a vu le jour. Tout simplement intitulée drivecovid.fr, elle recense à ce jour plus de 600 emplacements partout en France.

Coronavirus : comment avoir accès au test de dépistage à Paris ?

Tandis que l'épidémie de coronavirus gagne du terrain en France, les autorités sanitaires s'organisent pour faire face au nombre accru de patients qui arrivent dans les hôpitaux. L'accès au test de dépistage est désormais limité aux patients hospitalisés qui présentent des critères de sévérité.

Coronavirus : un drive de dépistage installé à Paris et plusieurs autres en Ile-de-France

A Neuilly-sur-Seine et à Lisses, les professionnels de santé et les personnes vulnérables munies d'une ordonnance peuvent se faire dépister pour le Coronavirus à deux drives de dépistage. A Paris, le drive est réservé aux professionnels de santé. Plusieurs autres drives de dépistage, installés à Saint-Ouen-l’Aumône, L’Isle-Adam ou encore Eragny et Cergy, dans le Val d'Oise, ont ouvert, eux, au grand public.

Coronavirus : un centre de dépistage mobile s'installe à la Porte de Versailles

Alors que la question autour des tests de dépistage continue de faire débat en France, un centre de prélèvement mobile s'installe du côté de la Porte de Versailles à Paris. Mais attention, il est exclusivement réservé aux professionnels de santé présentant des symptômes de coronavirus ainsi qu’aux patients fragiles ou à risques.

Coronavirus : Un nouveau centre de dépistage dans le 5e arrondissement

Un nouveau centre de dépistage ouvre ses portes à Paris, dans le 5e arrondissement. Il est réservé aux personnes symptomatiques, présentant un facteur de risque et munies d'une ordonnance.

Coronavirus : Les laboratoires de ville bientôt autorisés à pratiquer des tests de dépistage

A compter du 6 avril, des tests de dépistage pourront être pratiqués dans des laboratoires hospitaliers, de ville, départementaux, vétérinaires, de recherche, de gendarmerie et de police, a annoncé le Ministre de la Santé.

Coronavirus : des tests de dépistage plus rapides pour bientôt ?

Alors que l’Organisation mondiale de la santé rappelle l’importance des tests de dépistage systématiques pour freiner la propagation de coronavirus, des scientifiques de l’université d’Oxford annoncent avoir mis au point un test « beaucoup plus rapide » qui « ne nécessite pas d’instrument compliqué ». En France, la mise au point de ce type de tests pointe enfin son nez.

Coronavirus : un nouveau test de dépistage disponible en France

Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, la France cherche par tous les moyens à augmenter sa fréquence de tests. Une entreprise de biotechnologie commercialise à partir du lundi 6 avril 2020 un nouveau test de dépistage du Covid-19, approuvé par l'Institut Pasteur.

Coronavirus : un test de dépistage rapide commercialisé aux USA, et bientôt en France ?

Les Etats-Unis ont donné leur feu vert pour commercialiser un test de dépistage du Coronavirus ultra-rapide, mis au point par le laboratoire français BioMérieux.